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Юрист Адам: кредиторы обсудят судьбу автомобиля беглого иноагента Надеждина

Юрист Адам: кредиторы обсудят судьбу автомобиля беглого иноагента Надеждина

Собрание кредиторов банкрота-иноагента Бориса Надеждина*, на котором будет обсуждаться порядок реализации имущества должника, состоится 21 сентября, сообщает сайт единого федерального реестра юридически значимых сведений о юрлицах «Федресурс» На собрании будет заслушан отчёт финансового управляющего о проведении процедуры реализации имущества Надеждина.

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