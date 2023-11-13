Научные мастерские. На конгрессе ученых представят передовые технологии

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

С 28 по 30 ноября 2023 года в «Сириусе» пройдет III конгресс молодых ученых. Участников ожидает насыщенная деловая программа, насчитывающая более 100 различных мероприятий — сессий, лекций, мастер-классов, круглых столов, посвященных науке и технологиям в России.