Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Федор Родников
    "Кормить" это ещё пол дела-наше либеральное руководство присвоит им статус участника боевых действий со всеми вытекаю...Кто будет кормить...
  • Владимир Дудкин
    Дай то бог!Кто будет кормить...
  • nyha
    всех на запад...или в землю...Кто будет кормить...

«Самый гуманный суд в мире!»: Два изверга, снявшие скальп с молодого пацана, получили по 3,5 года зоны! За краденную шоколадку столько дают...

«Самый гуманный суд в мире!»: Два изверга, снявшие скальп с молодого пацана, получили по 3,5 года зоны! За краденную шоколадку столько дают...

Сразу хочется уточнить, что выходцы из Азербайджана и Таджикистана Зафар Разоков и Илья Тайгуншоев уже не мигранты, так как за своё достойное поведение, лояльность и дисциплину получили российские паспорта и решили, что на новой родине можно делать всё, что угодно.

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Комментарии
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Александр Рожков
Дык шалуны...
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15 час.

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