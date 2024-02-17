«Самый гуманный суд в мире!»: Два изверга, снявшие скальп с молодого пацана, получили по 3,5 года зоны! За краденную шоколадку столько дают...

Сразу хочется уточнить, что выходцы из Азербайджана и Таджикистана Зафар Разоков и Илья Тайгуншоев уже не мигранты, так как за своё достойное поведение, лояльность и дисциплину получили российские паспорта и решили, что на новой родине можно делать всё, что угодно.
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