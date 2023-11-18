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Кержаков о розыгрышах от ворот: «Это выглядит зрелищнее и красивее, но рискованнее»

Кержаков о розыгрышах от ворот: «Это выглядит зрелищнее и красивее, но рискованнее»

— Как вам, человеку опытному и поигравшему, эта практика, когда атака начинается от самих ворот, с розыгрышами через вратаря? Начинаем к этому привыкать, но вам это все нужно? Мы видим, что часто это чревато ошибками и голами.

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