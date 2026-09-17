36-летний Даути стал капитаном «Лос-Анджелеса» вместо Копитара. Панарин назначен одним из ассистентов

36-летний защитник Дрю Даути стал капитаном « Лос-Анджелеса ». Канадский хоккеист, выступающий за «Кингс» с 2008 года и выигравший с клубом два Кубка Стэнли, получил капитанскую нашивку вместо нападающего Анже Копитара , завершившего карьеру после прошлого сезона.