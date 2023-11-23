ФБР США завершило расследование взрыва автомобиля на соединяющем США и Канаду мосту

Специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США завершили следственные действия по выяснению обстоятельств взрыва автомобиля на Радужном мосту.
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