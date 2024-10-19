Для атаки на Брянщину Киев применил 3 реактивных БПЛА

Сегодня ночью, 19 октября, в небе над Брянской областью силами ПВО были уничтожены тринадцать БПЛА.Сегодня ночью, 19 октября, в небе над Брянской областью силами ПВО были уничтожены тринадцать БПЛА, причем 3 их них - реактивные.