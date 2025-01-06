ТАСС: Приставы начали конфисковывать имущество бывшего министра Михаила Абызова

Михаил Абызов обвиняется сразу по нескольким статьям УК России, однако свою вину не признает.Приставы начали конфисковывать имущество бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, который обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса России.
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