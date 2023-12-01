Подвиг Новочеркасского пехотного полка в 1904

Ф. А. Рубо. Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе. 1904 год. Каждому образованному человеку известно имя Франца Алексеевича Рубо и как минимум два его эпических произведения – это панорамы «Бородинская битва» и «Оборона Севастополя».