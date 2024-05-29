Разрыв между женскими и мужскими зарплатами в России стал максимальным за 11 лет

Разрыв между женскими и мужскими зарплатами в России достиг максимального значения за последние 11 лет – к такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата о трудовых доходах.
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