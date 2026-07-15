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«Ред Булл» добивается запрета вращающегося антикрыла для всех команд (FormulaTecnica)

« Ред Булл » выступает за полный запрет вращающегося заднего антикрыла, известного под названием «Макарена», сообщает итальянский портал FormulaTecnica.

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