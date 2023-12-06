Певица Вера Брежнева готова выступить перед россиянами за 50 тысяч евро

Вера Брежнева готова выступить перед отечественной аудиторией за гонорар в размере 50 тысяч евро. По информации, которую сообщает Telegram-канал Mash, популярная певица значительно повысила свои требования для корпоративных мероприятий, предназначенных для российских зрителей – на 10 тысяч евро.
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