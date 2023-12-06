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Певица Вера Брежнева готова выступить перед россиянами за 50 тысяч евро

Певица Вера Брежнева готова выступить перед россиянами за 50 тысяч евро

Вера Брежнева готова выступить перед отечественной аудиторией за гонорар в размере 50 тысяч евро. По информации, которую сообщает Telegram-канал Mash, популярная певица значительно повысила свои требования для корпоративных мероприятий, предназначенных для российских зрителей – на 10 тысяч евро.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Кому интересна эта наглая шлюха?
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8 час.

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