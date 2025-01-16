Мария Машкова, отказавшаяся возвращаться в Россию: «Мне не за что просить прощения у отца»

В 2022 году Владимир Машков попросил дочь Марию покинуть США и вернуться в Россию. Актриса отказалась, заявив, что теперь ее дом в другой стране.
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