Главные новости 28 марта 2025 года Путин предложил ввести на Украине временное управление На Украине для заключения перемирия с Россией возможно введение временного управления под эгидой ООН, США, стран Европы.
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