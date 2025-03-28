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Главные новости 28 марта 2025 года

Главные новости 28 марта 2025 года

Главные новости 28 марта 2025 года Путин предложил ввести на Украине временное управление   На Украине для заключения перемирия с Россией возможно введение временного управления под эгидой ООН, США, стран Европы.

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