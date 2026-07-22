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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэдли Бил может рассмотреть вариант с «Селтикс» из-за связи с Тейтумом (Фишер)

По словам инсайдера Джейка Фишера, свободный агент Брэдли Бил может оказаться в « Бостоне ». «Сегодня мне рассказали, что решение Била не столько задерживается из-за Леброна , сколько находится под влиянием его ситуации.

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