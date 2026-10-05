Более полутора тысяч лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы – Собянин

В октябре в России традиционно отмечают День среднего профессионального образования. В своем блоге Сергей Собянин рассказал о ключевых изменениях и планах по модернизации столичных колледжей.
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