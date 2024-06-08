Испугались или …? Американцы вздрогнули из-за «Адмирала Горшкова» около Кубы

Вчера 5,9K прочитали Спустя несколько часов после того, как Владимир Путин заявил о возможности симметричного ответа на агрессию Запада, американские СМИ сообщили: Пентагон зафиксировал военное присутствие Москвы прямо в подбрюшье Штатов.
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