Испугались или …? Американцы вздрогнули из-за «Адмирала Горшкова» около Кубы

S

Sergey

Не притягивайте за уши события к тому, что Вы подразумеваете. Это всего лишь демонстрация Флага и потенциальных возможностей..... О каком вздрагивании Выговорите ... Выв своем уме? Фрегат, ПЛ , буксир и танкер, МОЩНЯК и при отсутствии ЯСБЧ на борту ....