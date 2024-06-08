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Испугались или …? Американцы вздрогнули из-за «Адмирала Горшкова» около Кубы

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Комментарии
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S
Sergey
Не притягивайте за уши события к тому, что Вы подразумеваете. Это всего лишь демонстрация Флага и потенциальных возможностей..... О каком вздрагивании Выговорите ... Выв своем уме? Фрегат, ПЛ , буксир и танкер, МОЩНЯК и при отсутствии ЯСБЧ на борту ....
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