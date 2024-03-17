Шойгу поручил ЧФ днём и ночью проводить тренировки по отражению атак БПЛА

Российский министр обороны Сергей Шойгу поставил командованию Черноморского флота России задачу днём и ночью проводить тренировки личного состава по отражению атак воздушных и морских беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии