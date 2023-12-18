Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • федор
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  • Анна Лисовская
    Мне нравится, что Путин просто выдавливает этих уродов из России. Лишение наших денег дляч них тяжелый удар.Акунина (Чхартишв...

Акунина (Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов

Акунина (Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации; федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций) включил в реестр террористов и экстремистов литератора-русофоба Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили).

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Комментарии
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Анна Лисовская
Мне нравится, что Путин просто выдавливает этих уродов из России. Лишение наших денег дляч них тяжелый удар.
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1 час.
федор
Наконец-то этому ублюдку и носорогу финансирование перекрывают!!!!
Ответить
3 мин.

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