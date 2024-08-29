Саратовского полицейского осудят за легализацию двух мигрантов, убивший мужчину

В Кировском районе Саратова сотрудник полиции предстанет перед судом за то, что необоснованно выдал двум мигрантам документы для пребывая в нашей стране, а после иностранцы совершили тяжкое преступление .
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