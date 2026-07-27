23-летняя жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЯНАО, 23-летней девушке позвонил лжеоператор сотовой связи и сообщил, что у нее истёк срок действия договора на использование абонентского номера.