РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

354 подписчика

23-летняя жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 3 млн рублей

23-летняя жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЯНАО, 23-летней девушке позвонил лжеоператор сотовой связи и сообщил, что у нее истёк срок действия договора на использование абонентского номера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии