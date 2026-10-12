Житель Рязанской области завоевал золото на Чемпионате России по плаванию

В составе сборной Рязанской области на турнире участвовал спортсмен СШОР «Метеор» Кузин Артём. На дистанции 200 м вольный воспитанник учреждения стал чемпионом России, выполнив норматив для присвоения звания «мастер спорта России».
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