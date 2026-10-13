В Перми открылись 3 мобильных пункта вакцинации от гриппа

В Перми с 13 по 17 октября будут работать три передвижных пункта вакцинации — в ТЦ «Знание», ТЦ «Луч» и парке имени Горького, где можно привиться от гриппа, пневмококка и дифтерии.
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