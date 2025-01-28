«Повозил, где безопасно, получил "ветерана СВО", вернулся, папка его пристроил»: что делают дети элиты после слов Путина

Странная статья- нет не то что бы не правда!!! Прям вот сейчас вышла - и четко указывает в то что нам простым не может нравится- что то не так

ВВ

Василий Васильев

Добавлю. "Время героев", особенно по аналогии с ВОВ, когда многие бывшие фронтовики шли во Власть, это отличная идея. Но не для современной России. В современной России все идет по правилу "Хотели как лучше, а получилось как всегда (х..рово)". В современных реалиях во Власть должны идти не все фронтовики, прошедшие через СВО, а только те, кто не "замаран" предыдущими "связями" с политической "элитой". Это какая-никакая гарантия наличия у этой категории фронтовиков "прививки" от той гнили, которой заражена наша Власть.