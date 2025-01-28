Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Добавлю. "Время героев", особенно по аналогии с ВОВ, когда многие бывшие фронтовики шли во Власть, это отличная идея....«Повозил, где без...
  • Дмитрий Крикунов
    Пипец - уметь так надо- на хер из страны!!Почему многодетну...
  • Дмитрий Крикунов
    Странная статья- нет не то что бы не правда!!! Прям вот сейчас вышла - и четко указывает в то что нам простым не може...«Повозил, где без...

«Повозил, где безопасно, получил "ветерана СВО", вернулся, папка его пристроил»: что делают дети элиты после слов Путина

«Повозил, где безопасно, получил "ветерана СВО", вернулся, папка его пристроил»: что делают дети элиты после слов Путина

ИА Новороссия На ЯПе - трэшЪ и угарЪ. "- У них даже свои шевроны есть "СВО стала лифтом для мажоров.

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Комментарии
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Д
Дмитрий
Шура иди в фамилию, не смеши однофамильца 🤡, солнечного клоуна.
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1 час.
Дмитрий Крикунов
Странная статья- нет не то что бы не правда!!! Прям вот сейчас вышла - и четко указывает в то что нам простым не может нравится- что то не так
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1 час.
ВВ
Василий Васильев
Добавлю. &quot;Время героев&quot;, особенно по аналогии с ВОВ, когда многие бывшие фронтовики шли во Власть, это отличная идея.  Но не для современной России. В современной России все идет по правилу &quot;Хотели как лучше, а получилось как всегда (х..рово)&quot;.  В современных реалиях во Власть должны идти не все фронтовики, прошедшие через СВО, а только те, кто не &quot;замаран&quot; предыдущими &quot;связями&quot; с политической &quot;элитой&quot;. Это какая-никакая гарантия  наличия у этой категории фронтовиков  &quot;прививки&quot; от той гнили, которой заражена наша Власть.
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39 мин.

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