ИА Новороссия На ЯПе - трэшЪ и угарЪ. "- У них даже свои шевроны есть "СВО стала лифтом для мажоров.
«Повозил, где безопасно, получил "ветерана СВО", вернулся, папка его пристроил»: что делают дети элиты после слов Путина
Комментарии
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Д
Дмитрий
Шура иди в фамилию, не смеши однофамильца 🤡, солнечного клоуна.
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1 час.
Дмитрий Крикунов
Странная статья- нет не то что бы не правда!!! Прям вот сейчас вышла - и четко указывает в то что нам простым не может нравится- что то не так
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1 час.
ВВ
Василий Васильев
Добавлю. "Время героев", особенно по аналогии с ВОВ, когда многие бывшие фронтовики шли во Власть, это отличная идея. Но не для современной России. В современной России все идет по правилу "Хотели как лучше, а получилось как всегда (х..рово)". В современных реалиях во Власть должны идти не все фронтовики, прошедшие через СВО, а только те, кто не "замаран" предыдущими "связями" с политической "элитой". Это какая-никакая гарантия наличия у этой категории фронтовиков "прививки" от той гнили, которой заражена наша Власть.
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39 мин.
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