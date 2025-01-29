Рубио и Каллас: больше санкций и бюджет на оборону для безопасности ЕС

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсудили усиление санкционного давления на Россию, продление санкций и необходимость увеличения оборонных расходов в Европе для укрепления безопасности.
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