В России за три месяца закрылось рекордное количество китайских автосалонов

В России в первом квартале 2025 года закрылись 213 китайских автосалонов. Это больше, чем за весь 2023 года, и в три раза больше, чем в январе–марте 2024 года, со ссылкой на исследование автолизинговой компании сообщает ТАСС.
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