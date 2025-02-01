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Михаил Чаплыга: Украину толкают на выборы в рамках первоначального перемирия с Россией

Михаил Чаплыга: Украину толкают на выборы в рамках первоначального перемирия с Россией

А я вам эксклюзивчика принес. Этого нет в наших СМИ. Рейтерс пишет, что план Трампа все еще разрабатывается, и никаких политических решений принято не было, но Келлог и другие официальные лица Белого дома в последние дни обсуждали, как подтолкнуть Украину к проведению выборов в рамках первоначального перемирия с Россией, сообщили два человека, осведомленных об этих разговорах, и бывший чиновник США, проинформированный о предложении по выборам.

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