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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

Жителям домов, затронутых аварией, оказывается необходимая помощь Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о мерах, предпринятых для устранения последствий пожара на подстанции в Северо-восточном административном округе города Москвы, зафиксированного сегодня утром.

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