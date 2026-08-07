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Порядка 8 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за перегрузок сетей

Порядка 8 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за перегрузок сетей

Три воздушные линии электропередачи в Махачкале (Дагестан) временно ограничены в работе из-за высокой температуры воздуха и повышенной нагрузки на электросетевой комплекс, сообщает пресс-служба правительства республики.

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