Порядка 8 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за перегрузок сетей

Три воздушные линии электропередачи в Махачкале (Дагестан) временно ограничены в работе из-за высокой температуры воздуха и повышенной нагрузки на электросетевой комплекс, сообщает пресс-служба правительства республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии