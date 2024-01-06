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Рэпер Vacio второй раз после «голой» вечеринки предстал перед судом

Рэпер Vacio второй раз после «голой» вечеринки предстал перед судом

На этот раз ему снова вменяют мелкое хулиганство Фото: социальные сети Как уже сообщалось, после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой из всех гостей был задержан рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев).

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