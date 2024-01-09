ВСУ активно строят оборонительные сооружения, ожидая крупного наступления ВС РФ в ДНР

Украинские военные ведут активное строительство оборонительных сооружений в ДНР. В частности, небольшой город Дзержинск сейчас превращается в крепость, оборудованную позициями для ведения контрбатарейной борьбы, а также танковых и пехотных боев.
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