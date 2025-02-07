Мост в никуда: жители карельской деревни остались без связи с миром

Бюджетные миллионы не спасли мост в Юшкозере, как и собранные местными жителями деньги Жители деревни Юшкозеро в Карелии дважды участвовали в программе поддержки местных инициатив, чтобы отремонтировать единственный стометровый автомобильный мост, соединяющий материковую часть деревни с островной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии