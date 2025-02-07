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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Мост в никуда: жители карельской деревни остались без связи с миром

Бюджетные миллионы не спасли мост в Юшкозере, как и собранные местными жителями деньги Жители деревни Юшкозеро в Карелии дважды участвовали в программе поддержки местных инициатив, чтобы отремонтировать единственный стометровый автомобильный мост, соединяющий материковую часть деревни с островной.

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