Тепловой купол: стало известно, сможет ли он накрыть Россию

Это такое метеорологическое явление Волна аномальной жары накрыла северо-восток США. Ученые объясняют это тепловым куполом, который распространится на многие страны и будет оставаться активным на протяжении длительного времени.
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