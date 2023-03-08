Газета.ру

8 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    😆Вяльбе заявила, ч...
  • Валентин Воробьев
    Елена, ты лучше Губерниеву подпиши такую бумагу. Достал он всех!Вяльбе заявила, ч...
  • Андрей Шишинов
    Что то нечленораздельно его слова звучат. Может ему сначала вынуть изо рта тот прибор, которым его пользуют по очеред...Писториус заявил,...

В США сообщили о просьбе Киева внимательно подходить к лимиту цен на российский дизель

В США сообщили о просьбе Киева внимательно подходить к лимиту цен на российский дизель

Помощница министра финансов США по борьбе со спонсированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, что Украина попросила страны Запада внимательно работать с определением лимита цен на дизельное топливо из России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх