В США сообщили о просьбе Киева внимательно подходить к лимиту цен на российский дизель

Помощница министра финансов США по борьбе со спонсированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, что Украина попросила страны Запада внимательно работать с определением лимита цен на дизельное топливо из России.
Помощница министра финансов США по борьбе со спонсированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, что Украина попросила страны Запада внимательно работать с определением лимита цен на дизельное топливо из России.
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