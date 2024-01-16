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Suzuki остановила завод в Венгрии из-за ситуации в Красном море

Suzuki остановила завод в Венгрии из-за ситуации в Красном море

Unsplash/Eugene Chystiakov Японская машиностроительная компания Suzuki заявила, что на неделю приостановит работу своего завода в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.

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