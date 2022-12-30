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Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Маниса», «Меркезефенди» против «Тюрк Телеком»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся два матча. «Бююкчекмедже» примет «Манису», «Меркезефенди» – «Тюрк Телеком».

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