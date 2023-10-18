Премьер Таиланда оценил ответ Путина на тайском языке

ТАСС/Григорий Сысоев Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в ответ на приглашение посетить королевство в 2024 году ответил "спасибо" по-тайски.
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