Герой России Олег Артемьев о развитии российского космоса: «У нас есть все возможности оставаться в лидерах»

12 апреля в России традиционно празднуется День космонавтики. Но что такое космос для России сегодня? Как мы должны его осваивать и есть ли шанс на лидерство? Об этом мы поговорили с космонавтом, Героем России и депутатом Московской городской думы Олегом Артемьевым.
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