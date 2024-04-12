Герой России Олег Артемьев о развитии российского космоса: «У нас есть все возможности оставаться в лидерах»

12 апреля в России традиционно празднуется День космонавтики. Но что такое космос для России сегодня? Как мы должны его осваивать и есть ли шанс на лидерство? Об этом мы поговорили с космонавтом, Героем России и депутатом Московской городской думы Олегом Артемьевым.