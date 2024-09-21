Из-за атаки дронов ВСУ на Кубани начался пожар с детонацией, жителей эвакуируют

Два украинских БПЛА сбили ночью 21 сентября на территории Тихорецкого района Краснодарского края. Обломки рухнули, начался пожар, который перекинулся на некие «взрывоопасные предметы» - так написал в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.