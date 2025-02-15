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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серохвостов о позднем старте индивидуальной гонки на Кубке сильнейших: «Еще сто раз подумаю, стоит ли выходить. Никогда в такое время не бегал»

Кубок сильнейших спортсменов проходит в белорусских Раубичах. Мужская индивидуальная гонка пройдет 18 февраля, старт запланирован на 20:30 по московскому времени.

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