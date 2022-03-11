Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Амеры это пидохохликам продали бы.В Крыму обезвреди...
  • Лариса М
    обжаренный с яйцами картофель- это вкусняшка.Пятничный ужин: г...
  • Россиянин
    15 и 13% это очень дорого. Не дадут бизнесу развиваться. Проценты съедят прибыль и сделают себестоимость продукции до...Сбер начинает при...

В Самарской области мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

В Самарской области мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Отделом дознания ОП № 24 Управления МВД России по г. Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении  мужчины  1978 года рождения, обвиняемого в совершении более 60 эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх