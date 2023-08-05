Сенатор Пушков: переговоры без РФ в Саудовской Аравии могут закончиться неожиданно для США
Переговоры по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии без участия России могут закончиться для США неожиданно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Переговоры по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии без участия России это не переговоры, а заговор против России. Пушков склонен считать это переговорами без участия второй стороны. И только одно государство сказало нет переговорам без России.
Свежие комментарии