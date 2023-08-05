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Сенатор Пушков: переговоры без РФ в Саудовской Аравии могут закончиться неожиданно для США

Сенатор Пушков: переговоры без РФ в Саудовской Аравии могут закончиться неожиданно для США

Переговоры по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии без участия России могут закончиться для США неожиданно.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Переговоры по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии без участия России это не переговоры, а заговор против России. Пушков склонен считать это переговорами без участия второй стороны. И только одно государство сказало нет переговорам без России.
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