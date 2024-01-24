В Ленинском районе Челябинска до конца недели ограничат движение

Движение на перекрестке улиц Дзержинского и Лизы Чайкиной ограничат в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения в схему автомобильного движения города внесены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
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