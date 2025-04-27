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Иркутск Сегодня

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Китай стал ближе: турфирмы Иркутской области отправят туристов без виз

26 организаций из Иркутской области получили право на организацию безвизовых групповых туристических поездок в Китай в 2025-2026 годах, согласно решению Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России.

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