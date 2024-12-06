На Украине сообщили о воздушной тревоге в четырех областях

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Черкасской и Винницкой областях Украины. Это произошло после ударов по энергетическим и оборонным объектам, начавшихся в октябре 2022 года, через два дня после инцидента на Крымском мосту.
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