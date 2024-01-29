Как купить новостройку в условиях отсутствия доступной ипотеки – эксперт

Как купить новостройку в условиях отсутствия доступной ипотеки – экспертВ новый 2024 год рынок жилой недвижимости вступил на новых условиях: в конце года ЦБ принял ряд решений, в результате введения которых выгодных условий ипотечного кредитования не осталось.