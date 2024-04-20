Хамство, жирафы и подъемный кран: 11 самых уникальных ресторанов мира

Любите поесть, как и мы? Тогда этот список необычных ресторанов для вас. Sushiya no Nohachi в Токио Перед тем, как сюда идти, поешьте дома, потому что в этом ресторане все блюда настолько маленькие, что вряд ли вы распробуете их вкус! Хиронори Икено, шеф-повар этого места, готовит мини-еду, причем каждый раз порция становится все меньше.