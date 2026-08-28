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Медведев Россиядә мобилизация уздыру буенча бернинди план да юк дип белдерде

Медведев Россиядә мобилизация уздыру буенча бернинди план да юк дип белдерде

Россиядә мобилизация уздыру буенча бернинди план да юк, дип белдерде, яңа медиа фестивалендә катнашучылар алдында чыгыш ясаганда, РФ Куркынычсызлык Советы Рәисе урынбасары Дмитрий Медведев.

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