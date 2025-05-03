Kan: Израиль готовит мобилизацию для расширения операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два дня готовится к мобилизации десятков тысяч резервистов, чтобы расширить наземные операции в секторе Газа и усилить военное давление на палестинское движение ХАМАС.
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