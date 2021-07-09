В Краснодарском крае при прокладке дороги обнаружили семнадцать могил

В Краснодарском крае при прокладке дороги обнаружили семнадцать могилНа месте строительства автомобильной дороги Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк археологи обнаружили 17 погребений, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железа и средневековья.